10:39, 6 февраля 2026Силовые структуры

Появились подробности покушения на генерала Алексеева в Москве

СК возбудил дело после покушения на генерала МО РФ Алексеева в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На месте покушения на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в Москве работают следователи и экстренные службы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: покушение на убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, идет допрос очевидцев.

Неизвестный, поджидавший Алексеева на 24-м этаже лифтового холла жилого дома на Волоколамском шоссе, в семь часов утра выстрелил несколько раз ему в спину Алексеева, уточняет подробности покушения Telegram-канал «112».

Генерал выжил, его госпитализировали. Стрелок успел скрыться, его ищут.

Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование уголовного дела. Работу правоохранительных органов координирует прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Алексеев с 2011 года занимает пост первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России.

