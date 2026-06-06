Стало известно о переговорах Минцифры с Apple о мессенджере «Макс»

Шадаев: Минцифры ведет переговоры с Apple о мессенджере «Макс»

Министерство цифрового развития России ведет переговоры с компанией Apple о мессенджере «Макс». Об этом РИА Новости стало известно от главы ведомства Максута Шадаева.

Речь идет о восстановлении мессенджера в App Store.

Ранее Apple исключила «Макс» из магазина приложений без объяснения причины. По словам Шадаева, компания ввела ограничения для десятков миллионов человек, которые пользовались мессенджером. Теперь мессенджер не может присылать уведомления пользователям iPhone.

После произошедшего глава компании «Ростелеком» Михаил Осеевский назвал корпорацию Apple врагами. «Очевидно, что (...) это просто абсолютно недружественный шаг», — добавил он.