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11:43, 6 июня 2026Мир

Захарова рассказала о личных качествах Лаврова

Захарова рассказала о личных качествах главы МИД России Лаврова
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала о личных качествах министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Все видят эту публичную, официальную часть. Но он личность, многогранная личность», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что ей очень хотелось через свою работу на должности главы департамента информации и печати МИД России раскрыть личность министра. Она напомнила, что опубликованы лишь отдельные стихи Лаврова.

«Но так, чтобы в совокупности, конечно, там целый безбрежный мир», — добавила Захарова.

30 апреля Лавров рассказал, что стал автором стихов к песне музыканта Александра Маршала «Эти даты». Как отметил глава МИД, песня Маршала посвящена важным жизненным моментам.

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