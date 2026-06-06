Захарова рассказала о личных качествах Лаврова

Захарова рассказала о личных качествах главы МИД России Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала о личных качествах министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Все видят эту публичную, официальную часть. Но он личность, многогранная личность», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что ей очень хотелось через свою работу на должности главы департамента информации и печати МИД России раскрыть личность министра. Она напомнила, что опубликованы лишь отдельные стихи Лаврова.

«Но так, чтобы в совокупности, конечно, там целый безбрежный мир», — добавила Захарова.

30 апреля Лавров рассказал, что стал автором стихов к песне музыканта Александра Маршала «Эти даты». Как отметил глава МИД, песня Маршала посвящена важным жизненным моментам.