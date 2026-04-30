Лавров написал текст песни для известного артиста

Глава МИД РФ Сергей Лавров написал стихи к песне Александра Маршала «Эти даты»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что стал автором стихов к песне музыканта Александра Маршала. Его слова передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства написал текст композиции «Эти даты», которую исполнил артист. Как отметил Лавров, песня Маршала посвящена важным жизненным моментам.

«Хочу поблагодарить Сашу за прекрасную музыку, на которую он положил мои стихи», — заявил Сергей Викторович.

Ранее актер и певец Никита Джигурда представил песню, написанную на стихи главы МИД РФ Сергея Лаврова. По словам Джигурды, Лавров может быть реинкарнацией известного писателя и дипломата Александра Грибоедова.