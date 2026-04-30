17:34, 30 апреля 2026Культура

Лавров написал текст песни для известного артиста

Глава МИД РФ Сергей Лавров написал стихи к песне Александра Маршала «Эти даты»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что стал автором стихов к песне музыканта Александра Маршала. Его слова передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства написал текст композиции «Эти даты», которую исполнил артист. Как отметил Лавров, песня Маршала посвящена важным жизненным моментам.

«Хочу поблагодарить Сашу за прекрасную музыку, на которую он положил мои стихи», — заявил Сергей Викторович.

Ранее актер и певец Никита Джигурда представил песню, написанную на стихи главы МИД РФ Сергея Лаврова. По словам Джигурды, Лавров может быть реинкарнацией известного писателя и дипломата Александра Грибоедова.

    Последние новости

    Зеленский ответил на предложение о перемирии на 9 мая

    Союзники Мерца усомнились в его способности быть канцлером

    Подсчитаны потери мирового нефтерынка из-за войны в Иране

    Россиянин отправился в экспедицию из Читы до Охотского моря на сапборде

    В Госдуме словами «здравый смысл победил» прокомментировали отмену досмотра перед ЕГЭ

    ВМФ России получил «Полярный»

    Мигрант устроил резню на семейном празднике в Москве

    Популярный бренд предложил россиянкам бальзам для губ с запахом водки

    МИД вызвал литовского дипломата из-за уничтожения захоронений солдат Красной армии

    В США собрались полностью запретить китайские машины

    Все новости
