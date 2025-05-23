Никита Джигурда презентовал песню на стихи главы МИД РФ Сергея Лаврова

Актер и певец Никита Джигурда представил песню, написанную на стихи главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сам артист рассказал РИА Новости.

По словам Джигурды, Лавров может быть реинкарнацией известного писателя и дипломата Александра Грибоедова.

«Это песня на стихи главного дипломата всея Руси Лаврова, которому Путин вчера вручил высшую награду — орден Андрея Первозванного», — добавил исполнитель.

Известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров часто пишет стихи. Некоторые свои произведения он публикует в общем доступе. В 2015 году Лавров поделился стихами о загранице.

Сам Джигурда, родившийся в Киеве, попал под санкции Украины в связи с поддержкой специальной военной операции. Министерство культуры страны внесло его в перечень лиц, подрывающих национальную безопасность.