Джигурда ответил стихотворением на введенные против него санкции

Джигурда прочел стихотворение в ответ на введенные против него Зеленским санкции

Артист и шоумен Никита Джигурда ответил на введенные против него санкции украинской администрацией Владимира Зеленского. Он прочел стихотворение о том, что гордится включением этот в список вместе с людьми, которые «ярким творчеством и своей позицией презставляют угрозу» киевской власти, видео опубликовали в Telegram-канале 360.ru.

«Я за русский язык на века. Всем любви и удачи. Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов», — подчеркнул Джигурда.

Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских артистов 18 апреля. Среди них оказались шоумен Никита Джигурда, дрессировщик Юрий Куклачев, актер Оскар Кучера и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN.