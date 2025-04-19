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07:38, 19 апреля 2025Культура

Джигурда ответил стихотворением на введенные против него санкции

Джигурда прочел стихотворение в ответ на введенные против него Зеленским санкции
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Артист и шоумен Никита Джигурда ответил на введенные против него санкции украинской администрацией Владимира Зеленского. Он прочел стихотворение о том, что гордится включением этот в список вместе с людьми, которые «ярким творчеством и своей позицией презставляют угрозу» киевской власти, видео опубликовали в Telegram-канале 360.ru.

«Я за русский язык на века. Всем любви и удачи. Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов», — подчеркнул Джигурда.

Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских артистов 18 апреля. Среди них оказались шоумен Никита Джигурда, дрессировщик Юрий Куклачев, актер Оскар Кучера и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN.

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