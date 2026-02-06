Реклама

Силовые структуры
11:14, 6 февраля 2026Силовые структуры

Очевидцы рассказали подробности покушения на генерала Минобороны России

Жильцы дома, где стреляли в генерала Алексеева, слышали выстрелы и крики
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Очевидцы рассказали подробности покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, жильцы дома, где было совершено покушение, рассказали, что нападение на генерала произошло на лестничной клетке, когда он выходил из квартиры. По их словам, они слышали выстрелы и крики о помощи и видели Алексеева в крови. Они отметили, что какое-то время он был в сознании.

Сейчас генерал находится в одной из городских больниц. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в семь часов утра 6 февраля неизвестный, поджидавший Алексеева на 24-м этаже лифтового холла жилого дома на Волоколамском шоссе, выстрелил несколько раз ему в спину, а после этого скрылся. Сейчас на месте покушения работают следователи и экстренные службы.

