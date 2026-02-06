Раскрыто состояние генерала Алексеева после покушения в Москве

Генерал-лейтенант Алексеев находится в больнице в тяжелом состоянии

Состояние генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева после покушения оценивается как тяжелое. Об этом пишет RT.

Собеседник издания рассказал, что у военного ранения спины. Он находится в реанимации, уточняет Baza.

В семь часов утра 6 февраля неизвестный, поджидавший Алексеева на 24-м этаже лифтового холла жилого дома на Волоколамском шоссе, выстрелил несколько раз ему в спину, а после этого скрылся. Сейчас на месте покушения работают следователи и экстренные службы.

Владимир Алексеев с 2011 года занимает пост первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.