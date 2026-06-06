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18:10, 6 июня 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Глава «Газпром-медиа» назвал три главных качества россиян

Глава «Газпром-медиа» Жаров назвал справедливость и стойкость главными качествами россиян
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров рассказал, какие три качества определяют россиян. В ходе сессии «Культурный код как основа идентичности: российский опыт и перспективы» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он, в частности, отнес к главным достоинствам нации справедливость и широту души, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Три определения, которые разделяют все, кто живет на территории России: (...) справедливость, которая для нас крайне важна и иногда может даже конфликтовать с буквой закона. Мы не обижаем слабых, защищаем своих — и все должно быть по справедливости», — заявил Жаров.

Вторым качеством россиян глава «Газпром-медиа» назвал стойкость. По его словам, она проявляется не только в том, чтобы твердо отстаивать свои позиции в безвыходной ситуации, но и искать и находить выход из нее. «И наконец, широта души. Мы готовы принимать гостей, принимаем их от всей души. И даже если гость не очень приятный, мы будем его терпеть», — раскрыл третье достоинство Жаров.

Ранее глава «Газпром-медиа» сообщил о притоке туристов в Рыбинск после премьеры сериала «Подслушано в Рыбинске». Он уточнил, что одновременно с сериалом в городе была запущена региональная программа с аудиогидами, квестом и презентацией.

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