Российский вратарь стал лучшим в НХЛ

Российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал лучшим в НХЛ

Российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал лучшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает cайт НХЛ.

31-летний россиянин во второй раз в карьере выиграл «Везина Трофи». Впервые он завоевал этот приз в 2019 году.

Василевский стал вторым в истории российским вратарем, которому удалось дважды выиграть «Везина Трофи». Первым был вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.

Ранее Василевский установил рекорд среди всех россиян по количеству сухих матчей в Кубке Стэнли. Он восемь раз не пропускал ни одной шайбы в играх плей-офф, превзойдя достижение Евгения Набокова.