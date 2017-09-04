Режиссеру Владимиру Меньшову запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на территорию страны российскому режиссеру Владимиру Меньшову. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает «Апостроф».

Соответствующее решение было принято еще в 2016 году, но известно о нем стало только после запроса издания в СБУ об обвинениях против режиссера в связи с передачей им денег самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Запрет будет действовать в течение пяти лет.

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6 апреля пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что ведомство начало проверку после сообщений о передаче Меньшовым миллиона рублей ополченцам Донбасса. Она подчеркнула, что если деньги кинематографиста попадут в организации, которые на Украине расцениваются как террористические, то в отношении Меньшова заведут уголовное дело.

Днем ранее писатель Захар Прилепин объявил, что Меньшов принес на его передачу «Чай с Захаром» пакет с миллионом рублей и компьютером в качестве помощи Донбассу. Литератор отметил, что артист попросил не предавать его поступок огласке.

Владимир Меньшов снял такие ленты, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит», а также сыграл в том числе в «Легенде №17», «Generation П», «Ночном дозоре», «Дневном дозоре» и «Сказе про то, как царь Петр арапа женил».