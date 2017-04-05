Режиссер Владимир Меньшов передал ополченцам Донбасса миллион рублей и ноутбук

Кинорежиссер Владимир Меньшов передал ополченцам Донбасса один миллион рублей и ноутбук. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил на своей странице в Facebook писатель Захар Прилепин.

По словам Прилепина, пакет, в котором были деньги и компьютер, Меньшов вручил ему во время съемок телепрограммы «Чай с Захаром». «Пришел ко мне большой актер и режиссер Владимир Меньшов. Говорит: вот я денег привез — помочь Донбассу. И ноутбук», — написал телеведущий. Он отметил, что снимать момент передачи подарков режиссер отказался. «Говорит: "Не надо, лучше в тишине делать такое"», — привел слова Меньшова писатель.

18 февраля немецкое литературное агентство Wiedling Literary Agency, представляющее на Западе интересы русскоязычных авторов, приняло решение прекратить активное представление прав произведений Прилепина.

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Ранее в феврале глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко вручил Прилепину погоны майора Вооруженных сил республики. В тот же день сообщалось, что писатель сформировал в Донбассе свое подразделение.

В том же месяце стало известно, что Служба безопасности Украины ведет в отношении писателя расследование по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Финансирование терроризма» УК Украины.

Владимир Меньшов — советский и российский актер театра, кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Снял популярные советские фильмы «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». За последний в 1981 году получил Государственную премию СССР и премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».