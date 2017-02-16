СБУ возбудила уголовное дело против Прилепина

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против российского писателя Захара (Евгения) Прилепина. Об этом на своей странице Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против гражданина Российской Федерации Евгения Прилепина. Досудебное расследование ведется по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Финансирование терроризма" Уголовного кодекса Украины», — написала она.

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13 февраля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко вручил Прилепину погоны майора Вооруженных сил ДНР. Ранее в тот же день сообщалось, что писатель сформировал в Донбассе свое подразделение.

Сам Прилепин подчеркнул, что в Донбассе не ощущает себя писателем, он офицер и понимает, что когда-нибудь придется стрелять.

Прилепин, настоящее имя которого Евгений, ранее служил в ОМОНе (был в командировках в Чечне), также работал охранником, грузчиком, разнорабочим. Он женат, у него четверо детей. Родился в Рязанской области, затем семья переехала в Нижегородскую область.