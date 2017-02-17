Прилепин решил написать письмо Порошенко

Писатель Захар (Евгений) Прилепин прокомментировал возбуждение на Украине против него уголовного дела. Как россиянин заявил РИА Новости, он не переживает по этому поводу.

«Я пишу письмо Порошенко: "Прости меня, Петя". Я лично приду и все объясню», — в шутку сказал Прилепин. Он добавил, что ему абсолютно все равно.

16 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) ведет в отношении Прилепина расследование по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Финансирование терроризма».

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13 февраля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко вручил Прилепину погоны майора Вооруженных сил ДНР. В тот же день сообщалось, что писатель сформировал в Донбассе свое подразделение.

Прилепин ранее служил в ОМОНе (был в командировках в Чечне), также работал охранником, грузчиком, разнорабочим. Он женат, у него четверо детей. Родился в Рязанской области, затем семья переехала в Нижегородскую область.