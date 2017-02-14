Жириновский оценил решение Прилепина воевать в Донбассе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал писателя Захара Прилепина, который сформировал в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) свой батальон, героем. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии во вторник, 14 февраля.

«Его поступок — это наш ответ украинским карателям. (…) Там просят о помощи наши русские люди, поэтому то, что совершает Захар Прилепин, можно приравнять к героизму», — сказал Жириновский.

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Лидер либерал-демократов отметил, что писатель своим поступком подал достойный пример согражданам. «Русский писатель Захар Прилепин рассматривает военный конфликт на Украине как свою личную войну и собирается воевать там до победного конца. (...) Сотни тысяч людей вслед за ним соберутся ехать, чтобы защитить от украинских карателей жителей Донбасса и Луганска», — уверен он.

13 февраля стало известно, что Прилепин сформировал в ДНР свой батальон, где занял должность политрука. В тот же день глава республики Александр Захарченко вручил ему погоны майора Вооруженных сил ДНР.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране. В конце января на юго-востоке Украины обострилась обстановка в районе линии соприкосновения, участились столкновения между сторонами конфликта.