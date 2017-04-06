СБУ проверит передавшего миллион рублей ополченцам ДНР режиссера Меньшова

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку режиссера и актера Владимира Меньшова после сообщений о том, что он передал ополченцам самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) миллион рублей. Об этом пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская сообщила «Радио Свобода».

По ее словам, если деньги артиста были использованы для финансирования организаций, которые Украина считает террористическими, то в отношении Меньшова будет заведено уголовное дело.

«Если это было сделано в виде гуманитарной помощи для жителей Донецка — это другое дело. Поэтому нужно тщательно изучить этот вопрос», — подчеркнула представитель СБУ.

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5 апреля писатель Захар Прилепин рассказал, что Меньшов принес на его передачу «Чай с Захаром» пакет с миллионом рублей и компьютером. «Говорит: вот я денег привез — помочь Донбассу. И ноутбук», — отметил автор. Прилепин добавил, что Меньшов попросил не делать из его поступка шумихи.

В феврале сообщалось, что Прилепин занял должность политрука в одном из подразделений Вооруженных сил ДНР, а глава республики Александр Захарченко вручил писателю погоны майора. СБУ возбудило в отношении Прилепина уголовное дело.

Владимир Меньшов — советский и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер. Он снял такие фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», а также сыграл в том числе в «Легенде №17», «Generation П», «Ночном дозоре», «Дневном дозоре» и «Сказе про то, как царь Петр арапа женил».