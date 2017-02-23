Актера Алексея Баталова госпитализировали в Москве

Актер Алексей Баталов госпитализирован в Москве. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на его жену Гитану Леонтенко.

«Он в больнице, но уже чувствует себя хорошо, и я надеюсь, что скоро он будет дома», — рассказала она. По какой причине Баталов был доставлен в больницу и в какую именно, не сообщается.

Супруга 88-летнего артиста заверила ТАСС, что с ним «ничего страшного не случилось». «Алексей Владимирович находится в больнице, уже ходит. Доктора обещают выписать его на следующей неделе», — объяснила информагентству Гитана Леонтенко.

20 февраля стало известно о госпитализации в столичную Городскую клиническую больницу имени С.П. Боткина 74-летнего народного артиста России Бориса Романова. Он находится в нейрохирургическом отделении.

Актер и режиссер Алексей Баталов родился в 1928 году. В 1976-м был удостоен звания народного артиста СССР, в 1989-м — Героя Социалистического Труда. Он снялся более чем в 60 фильмах: «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Три толстяка» и других, одна из самых его известных ролей — Гоша в киноленте Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».