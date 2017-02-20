Актер Борис Романов госпитализирован в Москве

Народный артист России Борис Романов госпитализирован в Городскую клиническую больницу имени С.П. Боткина. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали в справочной службе медицинского учреждения в понедельник, 20 февраля.

Романов находится в нейрохирургическом отделении.

74-летний актер снялся в таких фильмах, как «Агония» Элема Климова и «Парад планет» Вадима Абдрашитова, а также в сериалах «В круге первом» и «Вход в лабиринт».

Борис Романов получил звание заслуженного артиста России в 1994 году. В 2005-м ему присвоили звание народного артиста.