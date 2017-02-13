Актриса Миша Бартон попала в аварию во время переезда

Актриса Миша Бартон врезалась в жилой дом в Лос-Анджелесе, не рассчитав высоту арки. Артистка перевозила свои вещи в арендованном грузовике, сообщает TMZ.

«Все мои вещи в этом грузовике. Что мы будем делать с этим?» — заявила она на месте инцидента.

В январе Бартон госпитализировали после того, как соседи актрисы вызвали полицию из-за ее неадекватного поведения. Женщина, одетая только в рубашку с повязанным галстуком, залезла на забор дома в западном районе Голливуда и бессвязно говорила о надвигающемся конце света. Актриса также называла свою мать ведьмой и упоминала Зигги Стардаста — вымышленного персонажа, созданного британским музыкантом Дэвидом Боуи.

Миша Бартон — 31-летняя артистка британского происхождения. Она снялась в сериалах «О.С. — Одинокие сердца» и «Закон и порядок. Специальный корпус». Она также сыграла в фильмах «Шестое чувство», «Ноттинг Хилл», «Луговые собачки» и «Вас не догонят».