Группа The Dillinger Escape Plan попала в аварию в Польше

В Польше 13 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса, в котором находились участники американской маткор-группы The Dillinger Escape Plan. Об этом сообщает издание RMF 24 в воскресенье, 12 февраля.

Авария произошла возле города Радомск. Коллектив ехал в Краков, где должен был вечером выступить с концертом. Всего в автобусе находились 11 пассажиров — музыканты и служебный персонал, — а также водитель. Транспортное средство столкнулось с грузовиком, двигавшимся в попутном направлении. Его водитель, также как и 12 находившихся в автобусе людей — пострадал в результате ДТП.

Пострадавшие были госпитализированы в больницы Радомска и Ченстоховы. По информации портала, они находятся в стабильном состоянии. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства аварии. Полиция проверяет водителей на наличие алкоголя в крови.

The Dillinger Escape Plan — родоначальники жанра маткор из Нью-Джерси. Группа была основана в 1997 году. В ее дискографии шесть студийных альбомов. Их последняя пластинка Dissociation была выпущена в 2016-м.