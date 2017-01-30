Антонио Бандерас рассказал о своей госпитализации

Испанский актер и режиссер Антонио Бандерас заявил, что был экстренно доставлен в одну из больниц графства Суррей, Великобритания. Артиста госпитализировали с резкой болью в сердце, пишет The Sun.

Приступ произошел с 56-летним Бандерасом в четверг, 26 января, когда тот занимался физическими упражнениями. Актер сообщил изданию, что прошел обследование, и врачи уже выписали его из больницы. Он поблагодарил медиков за оказанную помощь.

По словам Бандераса, его здоровье ухудшилось после съемок в фильме «33». Лента основана на реальных событиях и рассказывает о чилийских шахтерах, которые из-за обвала на 69 дней оказались в ловушке под землей. «Мы снимали в шахте, в которой выделялся метан. Он оставлял металлический привкус во рту на несколько дней», — отметил актер.

Антонио Бандерас известен по фильмам «Отчаянный», «13-й воин», «Филадельфия», «Маска Зорро», «Легенда Зорро», а также по ленте «Женщины на грани нервного срыва» режиссера Педро Альмодовара.