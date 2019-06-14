Федора Добронравова исключили из списка угроз нацбезопасности Украины

Министерство культуры Украины приняло решение об исключении актера Федора Добронравова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Информация об этом появилась на сайте министерства, где опубликован обновленный список деятелей культуры, входящих в этот список.

Фамилия актера, известного по роли Ивана Будько в сериале «Сваты», теперь отсутствует в перечне. В настоящее время в список внесены 147 человек. Артист попал в число тех, кто представляет грозу безопасности Украины в 2017 году из-за того, что посещал Крым. По этой же причине Добронравову запрещалось въезжать на территорию Украины.

В марте 2019 года суд отменил запрет на показ сериала «Сваты», соавтором которого является нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Также суд принял решение об отмене указа, запрещающего артисту въезд в страну.

Ранее в феврале 2019 года Добронравов опроверг информацию о срочной госпитализации. По его словам, он проходил плановое обследование в больнице.

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