Федор Добронравов прокомментировал новости о своей госпитализации

Российский актер театра и кино Федор Добронравов опроверг информацию о своей срочной госпитализации. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 4 февраля.

По словам артиста, он не принимал участие в показах спектакля «Ловушка для мужа, или Поймай меня… Сможешь?», так как проходил плановое обследование в больнице.

«Жизнь же идет вокруг меня. У меня такой плотный график, что врачи иногда просят меня: "Федор Викторович, пора обследоваться"», — рассказал он и пояснил, что его заменил друг. Актер добавил, что чувствует себя хорошо и продолжает участвовать в постановках.

4 февраля появилась информация о том, что Добронравов попал в больницу в предынсультном состоянии. Отмечалось, что из-за состояния здоровья артист не вышел на сцену в Туле и Рязани.

В марте 2018 года актер перенес операцию и инсульт. Он почувствовал недомогание во время гастролей в Сергиевом Посаде, после чего коллеги Добронравова решили вызвать скорую помощь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!