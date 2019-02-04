Актер Федор Добронравов опять попал в больницу

Актер Федор Добронравов госпитализирован в Рязани в предынсультном состоянии. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

57-летний артист готовился сыграть в постановке «Ловушка для мужа, или Поймай меня… Сможешь?», однако за несколько часов до выступления почувствовал недомогание. После того как он измерил давление, его коллеги решили вызвать скорую помощь.

Из-за болезни Добронравов не смог выступить на сцене рязанского театра, поэтому ему вынуждены были искать замену. Он также не появился перед зрителями во время спектакля в Туле.

В марте 2018 года артист перенес операцию и инсульт. В ходе гастролей в Сергиевом Посаде его коллега Татьяна Васильева и ее сын Филипп обратили внимание на то, что Добронравов не может улыбнуться, и вызвали врачей.

Федор Добронравов — российский актер театра и кино. Он снимался в сериалах «Сваты», «Ликвидация», «Папины дочки» и «Кадетство». Кроме того, он известен по ролям в фильмах «Изображая жертву», «О чем говорят мужчины», «На Верхней Масловке» и «Жили-были».

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