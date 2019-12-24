Ургант нашел связь между водкой и успехом «Уральских пельменей»

Телеведущий Иван Ургант посмеялся над шоу «Уральские пельмени» и их фанатами. В эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале он нашел связь между водкой и успехом коллектива. Выпуск доступен на сайте телеканала.

В начале передачи Ургант рассказал о том, что с 1 января минимальная розничная цена на водку вырастет с 215 до 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. По словам ведущего, даже такое небольшое увеличение стоимости способно привести к серьезным последствиям.

Ургант предположил, что празднование Дня города будет более грустным, а гонорар за концерт певца Димы Билана вырастет. «Люди перестанут смеяться на концертах "Уральских пельменей". Люди перестанут выступать на концертах "Уральских пельменей"», — добавил он.

Ранее участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова покинула шоу, заявив, что достигла потолка в коллективе. Она объяснила, что творческая стабильность — худший враг для актера. По мнению ее бывших коллег, Михалкова стала меньше интересоваться юмором и больше внимания уделять внешнему виду.

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