«Уральские пельмени» передумали судиться с бывшим директором коллектива

Коллектив «Уральские пельмени» передумал судиться с бывшим директором Сергеем Нетиевским. Как сообщает StarHit, два иска из Арбитражного суда Москвы на общую сумму 210 миллионов рублей отозваны по их требованию.

В исках к компании «Идея Фикс Медиа», представляемой Нетиевским, говорилось о защите исключительных прав (с компенсацией в 200 миллионов рублей) и о запрете использования видеоролика в интернете (с компенсацией в 10 миллионов рублей).

В мае Нетиевский подал иск в Арбитражный суд с требованием взыскать с участников шоу займы на общую сумму почти 70 миллионов рублей. По словам его представителей, в 2016 году актерам выдали 14 займов по 4,9 миллиона рублей, которые не были возвращены.

Конфликт в «Уральских пельменях» получил огласку в 2015 году после увольнения Нетиевского. Новый руководитель коллектива Сергей Исаев утверждает, что предшественника уволили из-за воровства. Бывший директор заявлял, это «черный пиар» и клевета.

Нетиевский позднее собирался через суд запретить бывшим коллегам пользоваться товарным знаком «Уральские пельмени», однако права остались за актерами шоу. Тем не менее в марте 2018 года Нетиевский отсудил права на архив передачи.

«Уральские пельмени» — комедийная группа из Екатеринбурга, выпускающая шоу на телеканале СТС. Основа проекта — бывшие члены одноименной команды КВН, основанной в 1993 году. Нетиевский возглавлял команду с 1998 года, после появления передачи на СТС стал директором и продюсером коллектива.

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