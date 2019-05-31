С участников «Уральских пельменей» потребовали 70 миллионов рублей

Бывший директор коллектива «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать займы на общую сумму почти 70 миллионов рублей, которые ему не вернули участники шоу. Об этом сообщает ТАСС.

Представители Нетиевского сообщили, что в 2016 году актерам шоу выдали 14 займов по 4,9 миллиона рублей, которые так и не были возвращены. По их словам, средства были выданы компанией «Идея Фикс медиа» через замдиректора Евгения Орлова.

«Орлов и участники шоу подписали 14 других договоров и актов о взаимозачетах этих денег, за использование якобы результатов их творческого труда. Из чего следует, что займы не будут возвращены в компанию», — подчеркнули собеседники агентства.

Сторона Нетиевского отметила, что ни одна из этих сделок с акционерами не согласована, а общая сумма долга участников перед директором составляет 68,8 миллиона рублей.

Конфликт в «Уральских пельменях» получил огласку в 2015 году после увольнения Нетиевского. По версии нового руководителя, Сергея Исаева, его предшественник был уволен из-за воровства. По словам бывшего директора, это «черный пиар» и клевета.

Нетиевский позднее решил запретить бывшим коллегам использовать товарный знак «Уральские пельмени» и подал на них в суд. Права на товарный знак остались за актерами шоу. 23 марта 2018 года Нетиевский отсудил у творческого коллектива права на архив передачи.

«Уральские пельмени» — комедийная группа из Екатеринбурга, выпускающая шоу на телеканале СТС. Костяк проекта составляют бывшие члены одноименной команды КВН, которая была основана в 1993 году. Нетиевский возглавлял команду с 1998 года, с появлением передачи на СТС стал директором и продюсером коллектива.

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