Шутки «Уральских пельменей» и других участников КВН оказались под запретом

Журналистам, посещающим шоу «Встреча выпускников КВН» в Екатеринбурге, запретили публиковать шутки, звучащие со сцены. Об этом сообщает URA.RU.

В пресс-службе площадки «Екатеринбург-Экспо», где будет проходить мероприятие, пояснили, что запрет был введен из-за съемок шоу Первым каналом. Сотрудникам СМИ нельзя как самостоятельно снимать фрагменты выступления, так и записывать юмористические выступления участников в текстовом формате.

«Публика, не побывавшая на мероприятии, не должна узнать о шутках до того, как они выйдут в эфир», — подчеркнули в пресс-службе.

В шоу примут участие команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ», «Сборная Камызякского края» и «Уральские пельмени». Предполагается, что Первый канал покажет «Встречу выпускников КВН» в сентябре.

Ранее сообщалось, что актер и юморист Сергей Светлаков выступит на шоу в Екатеринбурге в составе команды КВН «Уральские пельмени».

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