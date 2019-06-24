Звезда «Уральских пельменей» всерьез озаботилась собачьими экскрементами

ilana7788 / Instagram

Участница шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева опубликовала в Instagram новый пост, в котором озаботилась проблемами собачьих экскрементов.

На видео артистка убирает за своей собакой, используя самодельный совок из пластиковой бутылки. «Вы убираете за своей собакой кака? Вот вы не убираете, а я убираю. А, какая гадость», — рассказала она, демонстрируя принцип уборки.

Незадолго до этого, по словам Юрьевой, она провела опрос среди подписчиков, поинтересовавшись, убирают ли они за своей собакой, и результаты ее удивили. «70 процентов людей не убирают за своими собаками и не стесняются в этом признаться. Люди, вы серьезно?! Вы ругаете нашу страну, власть, президента, а сами даже не можете убрать за своей собакой?!» — возмутилась артистка.

Многие подписчики поддержали Юрьеву. По их словам, хозяева непременно должны убирать за своими питомцами. Другие выразили негодование, что некоторые игнорируют эту процедуру, из-за чего прогулка рядом с домом может обернуться неприятными последствиями для обуви.

В декабре прошлого года участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, что творческий коллектив редко собирается в полном составе. По ее словам, в ситуации, когда между коллегами уже несколько лет идет конфликт за права на передачу, легче отказаться от гастролей, чем делать выбор в чью-то пользу.

«Уральские пельмени» — комедийное творческое объединение из Екатеринбурга. Основа проекта — бывшие участники одноименной команды КВН.

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