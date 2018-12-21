Звезду «Уральских пельменей» обокрали в центре Москвы

В центре Москвы неизвестные обокрали бывшего участника шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство «Москва» в пятницу, 21 декабря.

Нетиевский обратился в полицию 20 декабря. По его словам, воры выбили стекло в его автомобиле BMW и украли сумку с ноутбуком стоимостью 100 тысяч рублей. Инцидент произошел в Милютинском переулке.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося и проводят проверку по этому делу.

Нетиевский прославился как участник команды КВН «Уральские пельмени» и ведущий одноименного юмористического шоу. В 2015 году он покинул свой пост и подал в суд на бывших коллег, пытаясь запретить им использовать товарный знак «Уральские пельмени». Тогда правосудие встало на сторону остальных участников коллектива. Однако в 2018 году Нетиевский отсудил у них права на архив шоу.

Через два года после ухода Нетиевского из коллектива руководитель шоу Сергей Исаев заявил, что истинной причиной увольнения артиста было воровство. По его словам, ведущий считал себя главным в коллективе и присваивал то, что было общей заслугой.

Весной 2018 года Генпрокуратура подтвердила возбуждение уголовного дела против Нетиевского. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Адвокаты шоумена объяснили это происками нынешнего руководства «Уральских пельменей».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!