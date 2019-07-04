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У Маслякова захотели отобрать КВН через суд

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Александр Масляков

На компанию Александра Маслякова «АМИК» подали в суд за незаконное присвоение товарного знака «КВН». Об этом сообщает портал Super.

Иск против многолетнего ведущего передачи подали родственники тележурналиста Сергея Муратова — одного из создателей «Клуба веселых и находчивых», умершего четыре года назад. В распоряжении истцов оказался документ, согласно которому Масляков самостоятельно провозгласил себя обладателем исключительных прав на программу с 1986 года и по настоящее время. При этом он заявил, что не нарушил права интеллектуальной собственности других лиц.

По данным портала, иск уже принят к производству. Первое заседание пройдет в августе.

В ответ Масляков подал иск с требованием оштрафовать оппонентов на три миллиона рублей за использование товарного знака «КВН» в документальном фильме о программе. О требовании убрать эту аббревиатуру из названия из ленты стало известно в конце 2017 года. Тогда создатели фильма решили оставить в названии только фразу «Свидетельство о рождении» (изначально картина называлась «КВН: свидетельство о рождении»).

Осенью 2017 года Масляков ушел с поста директора ГУП «Московский молодежный центр "Планета КВН"». Transparency International утверждала, что его отставка произошла из-за нарушений при передаче кавээнщикам здания кинотеатра «Гавана» и земли под ним, которые стали собственностью компании телеведущего. В Союзе КВН пояснили, что его уход с этим не связан и был запланирован заранее, еще в начале 2017 года. Масляков сохранил позицию ведущего КВН.

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