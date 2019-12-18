В «Уральских пельменях» прокомментировали уход звезды телешоу

В коллективе «Уральские пельмени» прокомментировали уход актрисы Юлии Михалковой из шоу. По мнению бывших коллег, звезда стала меньше интересоваться юмором. Их цитирует «Комсомольская правда».

Руководитель творческого объединения Сергей Исаев заявил, что коллектив до сих пор работает в полном составе, но лишь на выступлениях в Москве и Екатеринбурге. «С Юлей контракт в этот раз не продлили», — пояснил он.

Новый участник шоу Роман Постовалов уточнил, что каждая участница шоу преследует свои цели. По его словам, Ксения Корнева «умеет быть смешной» и любит это, а Илана Юрьева и красива, и не боится казаться смешной. Михалкова, уверен он, стала далека от юмора. «Наступила стадия, где в приоритете не юмор, а внешность. Она больше думает, как волосы лежат, как ногти блестят», — заключил он.

Бывший коллега Михалковой Дмитрий Брекоткин также неодобрительно высказался о нынешней деятельности Михалковой, назвав ее общение с премьер-министром Дмитрием Медведевым на недавней пресс-конференции хренью.

Ранее Михалкова объявила об уходе из популярного шоу, заявив, что достигла потолка в коллективе. Она пояснила, что творческая стабильность — худший враг для актера.

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