Иван Ургант уехал в Израиль

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы репатриировался в Израиль, получив гражданство страны. Он заявил в Instagram в понедельник, 11 июня, что покинул Россию только на два дня.

«Спасибо всем за такое волнение и беспокойство. Я действительно уехал в Израиль... На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю, — моя прабабушка и моя тетя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь. Из уважения к моей семье прошу: не пугайте мою бабушку Нину Николаевну моей мифической эмиграцией!» — написал Ургант.

Фото опубликовано @urgantcom

Ранее в понедельник ряд СМИ сообщил, что телеведущий получил новый паспорт гражданина Израиля в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

Иван Ургант — 40-летний телеведущий и актер. Наиболее известен по передачам «Прожекторперисхилтон» и «Вечерний Ургант».

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