Розенбаум выкрикнул «Эщкере» и исполнил песни Фейса и Элджея под гитару

Телеведущий Иван Ургант и музыкант Александр Розенбаум исполнили в свойственной ему манере песни новой волны исполнителей и Филиппа Киркорова — «Минимал» Элджея, «Медузу» Матранга и «Я роняю запад» Face. В финале Розенбаум спел под гитару «Цвет настроения синий». По словам Урганта, его гость ни разу не слышал этих композиций в оригинале. Запись доступна на сайте Первого канала.

Розенбаум не первый раз поет современные хиты на шоу «Вечерний Ургант». В прошлый раз он исполнял «Мало половин» Ольги Бузовой, «Если ты меня не любишь» Егора Крида и Молли, «Вите надо выйти» группы ESTRADARADA. Ургант, в свою очередь, пел под гитарный аккомпанемент «Кружит» Монатика и «Дико, например» Фараона. Рубрику с участием Розенбаума авторы «Вечернего Урганта» назвали «поп-стоп».

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