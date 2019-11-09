Пользователей Twitter решили заставить быть менее токсичными

Социальная сеть Twitter решила опробовать на пользователях новые экспериментальные варианты реакции на публикации, чтобы снизить токсичное поведение юзеров и уменьшить общий негатив в комментариях, сообщает BuzzFeed News.

В компании сообщили, что нововведения станут применяться в течение ближайших двух недель. В основе мер — предложить пользователям не просто ретвитить посты других людей, но и комментировать их, а также отвечать в комментариях в более сдержанной манере.

Материалы по теме Сильные и зависимые Соцсети поработили людей. В США придумали способ их побороть, но все не так однозначно

По данным издания, решение было принято в конце октября на встрече сотрудников в штаб-квартире компании в Сан-Франциско. Первое изменение предложит пользователям использовать эмодзи к ретвиту публикации другого юзера, чтобы люди выражали свое мнение, а не просто делали репост без какой-либо реакции с их стороны. Второе также связано с эмодзи, но уже при написании комментариев к твитам. В случае выбора негативной эмоции, Twitter спросит, почему юзер не согласен с записью.

Старший директор по управлению проектами в Twitter Дэвид Гаска (David Gasca) подчеркнул, что у них серьезные амбиции в стремлении по-настоящему изменить подход пользователей соцсети к общению между собой. Считается, что эксперименты будут проходить и в течение 2020 года. Он также допустил, что другие изменения могут быть более фундаментальными. В пример Гаска привел отказ от обычного ретвита в пользу ретвита с обязательным комментарием.

4 ноября сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию для борьбы с оскорблениями и травлей в комментариях. Алгоритм будет определять оскорбительные слова, после чего автору комментария посоветуют отказаться от обидной реплики. Так, перед отправкой агрессивного сообщения пользователь увидит всплывающее окно с советом: «Напишите что-нибудь доброе. Пусть удивятся!»

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!