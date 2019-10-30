Twitter полностью уберет политическую рекламу

Социальная сеть Twitter откажется от размещения любой политической рекламы. Об этом заявил ее основатель Джек Дорси в своем аккаунте.

«Мы считаем, что распространение политических идей нужно заслуживать, а не покупать», — объяснил такое решение Дорси. По его словам, реклама в интернете эффективна, когда используется в коммерческих целях. Однако в случае с политикой она опасна, так как может изменить жизни миллионов людей с помощью влияния на голоса.

Отмечается, что изменения вступят в силу с 22 ноября.

В августе социальная сеть решила отказаться от рекламы государственных средств массовой информации. Причиной такого решения компания назвала желание «защитить здоровый дискурс и открытый разговор».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!