Хакеры взломали Twitter-аккаунт основателя Twitter

Неизвестные взломали аккаунт Джека Дорси, одного из основателей социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.

Взлом произошел в пятницу, 30 августа, около 16:00 (23:00 по московскому времени). Как пишет «Би-би-си», хакеры опубликовали около 15 твитов с расистскими высказываниями, нецензурной лексикой и угрозами взрывов.

Социальная сеть отреагировала на взлом спустя 20 минут. В компании сообщили, что сейчас доступ к аккаунту Дорси восстановлен. Все оскорбительные твиты были удалены.

Ответственность за взлом взяла на себя группа Chuckling Squad, которая была причастна к хакерским атакам на аккаунты нескольких известных YouTube-блогеров.

Twitter-аккаунт Дорси уже взламывали в 2016 году. Тогда хакеры из группы OurMine опубликовали твит, где оставили ссылку на свой сайт с подписью «Проверка вашей безопасности». На Джека Дорси подписано более четырех миллионов человек в Twitter.

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