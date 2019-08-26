Блогер показал интимное фото в ванной в отместку хакерам

YouTube-блогер Джеймс Чарльз (James Charles) опубликовал в своем Twitter-аккаунте интимное фото после того, как его взломали хакеры. 20-летний юноша сделал снимок в обнаженном виде и отметил, что таким образом не даст злоумышленникам шантажировать себя.

«Привет, я вернул себе аккаунт», — написал он под снимком. На фотографии Чарльз стоит голый в ванной. Он подчеркнул, что фото сделано «именно на случай, если его когда-либо взломают». По словам блогера, это единственное интимное фото, которое он когда-либо делал.

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Некоторые поклонники посчитали, что Чарльзу не стоило публиковать такой снимок. Блогер ответил, что сам не планировал делать подобный пост, но в данной ситуации вариант с интимным фото показался ему самым правильным. Он также подчеркнул, что помнит о своих юных фанатах, поэтому на фото показаны лишь ягодицы.

Ранее Чарльз оказался втянут в скандал, который начала его коллега и бывший друг, блогер Тати Уэстбрук (Tati Westbrook). Наставница Чарльза была удивлена его решением помочь в продвижении витаминов конкурента.

В результате обмена видероликами блогер сначала потерял около трех миллионов подписчиков, но сумел в итоге вернуть доверие аудитории. Уэстбрук позднее удалила видео с обвинениями в адрес бывшего протеже.

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