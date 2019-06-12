Неизвестные взломали Twitter Медведева

Официальный Twitter-аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева был взломан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

В ведомстве сообщили, что контроль над взломанной страницей премьер-министра уже удалось восстановить. О том, кто мог стоять за атакой на правительственный аккаунт, не сообщается.

Ранее, 12 июня, пользователи соцсетей сообщили, что на странице Медведева появились два ответа на твит посла Ирака в России. Обе записи содержали бессвязный набор латинских символов и вскоре были удалены.

В ноябре 2018 года хакеры взломали несколько популярных учетных записей в Twitter и запустили мошенническую рекламную кампанию от имени гендиректора Tesla Илона Маска. Злоумышленники запустили несколько рекламных твитов от лица бизнесмена и заработали около 180 тысяч долларов.

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