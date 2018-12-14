Обнаружен способ взломать любую учетную запись Microsoft

Исследователь в области кибербезопасности из Индии Сахад Нк (Sahad Nk) обнаружил уязвимости, которые позволяли злоумышленникам взломать любую учетную запись Microsoft. Подробный отчет о найденных ошибках опубликован на сайте компании-заказчика SafetyDetective.

Хакер решил не подбирать пароли и не атаковать аккаунты, а зайти со стороны компании-поставщика услуг. Нк сумел в семь шагов взломать поддомен success.office.com, принадлежащий Microsoft. Оказалось, что он был некорректно сконфигурирован. Взятая под контроль часть домена участвует в процессе авторизации программ Microsoft — Outlook, Office и других.

Для получения доступа к чужой учетной записи Нк послал жертве фишинговое письмо. Спам-фильтры бы не отсеяли послание, отправленное от лица Microsoft.

После перехода по ссылке, выданной «официальной» (взломанной) структурой, злоумышленник получил бы специальный токен для входа в аккаунт. Ему не понадобились бы никакие дополнительные данные.

Сообщается, что исследование проводилось несколько месяцев назад. Отчет был опубликован лишь после того, как Microsoft устранила уязвимости.

Ранее в декабре сотрудники Google сообщили, что личные данные 52,5 миллиона пользователей оказались под угрозой. Это произошло из-за неустраненной бреши в защите Google+.

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