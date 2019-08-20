Twitter откажется от рекламы государственных СМИ

Социальная сеть Twitter решила отказаться от рекламы государственных средств массовой информации. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном на сайте.

«В дальнейшем мы не будем принимать рекламу от контролируемых государством СМИ», — говорится в сообщении. Отмечается, что аккаунты изданий смогут продолжать использовать Twitter для участия в публичных обсуждениях.

Причиной такого решения компания назвала желание «защитить здоровый дискурс и открытый разговор». Правила не будут распространяться на организации, финансируемые налогоплательщиками, в частности независимые общественные каналы.

В 2017 году Twitter запретил публиковать любые рекламные посты аккаунтам российской телекомпании RT и агентству Sputnik. Такое решение компания приняла на основе выводов американского разведывательного сообщества о влиянии этих СМИ на президентские выборы в США.

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