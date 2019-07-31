Twitter-аккаунт посольства России в Сирии заблокировали

Сотрудники социальной сети Twitter заблокировали официальный аккаунт посольства России в Сирии. Об этом сообщается в профиле российского посольства в ЮАР.

«Полиция мыслей уже здесь — Twitter приостановил активность аккаунта посольства России в Сирии (!) после того, как в нем опубликовали фактическую критику "Белых касок"», — сообщается в посте. По словам авторов публикации, это доказывает, что «обычные» учетные записи не могут иметь отличное мнение.

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 30 июля 2019, 18:45

МИД России счел поведение сервиса посягательством на свободу слова и цензурой. Дипломатическое ведомство предложило платформе разблокировать официальный профиль.

Ранее Минобороны России назвало кадры, изображающие нападение российских военных на гражданские объекты в Идлибе, фейком. Специалисты ведомства заявили, что они распространяются организацией «Белые каски», желающей дискредитировать страну.

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