«Би-би-си» уличили в распространении фейковых новостей

Корреспондент канала «Би-би-си» Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване ошибочно приписал президенту России Владимиру Путину слова госсекретаря США Майка Помпео, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«Уилл Грант (Will Grant) задал вопрос [министру иностранных дел России Сергею] Лаврову: "Помню, как несколько лет назад в ходе визита в Латинскую Америку Президент Путин сказал, что между двумя Америками не может быть вакуума и если Вашингтон не собирается заполнять его, то это сделает Россия. Можно ли назвать это ядром стратегии России?"», — написала Захарова. По ее словам, Лавров ответил, что корреспондент что-то путает, и российский президент не делал подобных заявлений.

Журналист заявил, что имел ввиду пресс-конференцию Путина 2010 года в Венесуэле. Однако тогда речь шла о мостах между континентами и военно-техническом сотрудничестве России и Венесуэлы, отметила представитель МИД.

Выяснилось, что цитата про вакуум и стратегию принадлежит Майку Помпео, и прозвучала она в 2019 году в Чили. «Господа британские цензоры, обратите внимание на фейки, которые распространяют корреспонденты вашего же, британского СМИ. И в следующий раз подумайте, пускать ли как раз ВВС на ваши чудесные конференции по борьбе с дезинформацией», — заключила Захарова.

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