Трампу запретили блокировать пользователей в Twitter

Нью-Йоркский апелляционный суд запретил президенту США Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, передает издание Fortune.

В решении суда говорится, что бан в президентском Twitter является нарушением первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова и право на выражение протеста.

Коллективный иск в адрес американского лидера был подан летом 2017 года. Его инициаторами стали семеро забаненных пользователей и правозащитники из организации Knight First Amendment Institute, работающей при Колумбийском университете. По их мнению, если Трамп выступает в микроблоге с политическими заявлениями, его страница является площадкой для общественных споров и дискуссий, и лишать их доступа из-за взглядов — незаконно.

Трамп начал активно пользоваться Twitter задолго до инаугурации. После вступления в должность он отказался от официального президентского аккаунта, который вел его предшественник Барак Обама, и продолжил пользоваться личной страничкой.

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