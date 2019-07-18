Twitter заблокировал аккаунт MDK

Заблокирован Twitter-аккаунт сообщества MDK. При переходе по прямой ссылке в профиль появляется сообщение о приостановке действия учетной записи.

Причины блокировки Twitter-аккаунта не называются. В социальных сетях сообщества приостановку действия профиля пока не прокомментировали. Судя по старой версии страницы, сохранившейся в кеше Google, последний твит был опубликован 17 июля в 09:43 мск.

Материалы по теме «Границ нет, пошутить можно над всем» Сооснователь сообщества MDK — о морали, запретах и цензорах

В октябре 2015 года Смольнинский районный суд Петербурга постановил ограничить доступ к информации в сообществе MDK в соцсети «ВКонтакте». На суде было объявлено, что в каждом из 695 альбомов содержится по 400-600 фотографий, которые носят порнографический характер и могут повлиять на психическое здоровье детей. Также в сообществе опубликованы тексты с ненормативной лексикой, картинки, оскорбляющие чувства верующих.

Сообщество MDK было зарегистрировано в Twitter в июне 2011 года. По данным на 18 июля, на него подписаны 245 тысяч человек.

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