«ВКонтакте» посоветует пользователям отказаться от оскорблений

Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию для борьбы с оскорблениями и травлей в комментариях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Алгоритм соцсети будет определять оскорбительные слова, после чего автору комментария посоветуют отказаться от обидной реплики. Так, перед отправкой агрессивного сообщения пользователь увидит всплывающее окно с советом: «Напишите что-нибудь доброе. Пусть удивятся!»

Отмечается, что тестирование пройдет 4 ноября, в День народного единства. По итогам эксперимента разработчики планируют выяснить, насколько эффективно алгоритм снижает уровень негатива в сети.

Также в компании отметили, что пользователи, как и раньше, могут жаловаться на оскорбления модераторам «ВКонтакте».

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