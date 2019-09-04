«ВКонтакте» отказалась считать Павла Дурова создателем базы данных соцсети

Создателем базы данных пользователей «ВКонтакте» является не бывший глава соцсети Павел Дуров, а ее управляющий директор Андрей Рогозов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на документы, поступившие в Арбитражный суд Москвы по иску о незаконном использовании информации о пользователях «ВКонтакте».

«ВКонтакте» уверяет, что Рогозов разработал базу данных 11 лет назад, являясь сотрудником компании. «В 2008 году он был младшим разработчиком "ВКонтакте" и вместе с другими коллегами из команды работал над структурами различных баз данных соцсети», — отметили там.

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В свою очередь, ООО «Дабл» (бренд Double Data), в отношении которого был подан иск, считает, что это не так. В компании указывают, что сайт был запущен в октябре 2006 года — тогда же появился шаблон карточки пользователя с именем, фамилией, датой рождения, номером мобильного телефона и/или адресом электронной почты.

Защитник Double Data в суде Евгений Орешин заявил, что «ВКонтакте», меняя свою историю, пытается получить преимущество в судебном разбирательстве, так как до 2008 года базы данных вообще не охранялись законом. «Соответственно, если база данных была создана до этого момента, то у "ВКонтакте" нет на нее смежных прав (вид интеллектуальных прав, которые защищают содержание баз данных. — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

Double Data владеет программным обеспечением, позволяющим анализировать открытые данные пользователей соцсетей, оценивать их кредитоспособность и выявлять риски мошенничества в интересах банков. В 2017 году «ВКонтакте» подала иск в суд с требованием запретить компании использовать данные юзеров и выплатить символическую компенсацию в один рубль. Стороны спорят о том, являются ли открытые данные пользователей базой данных, а их использование — нарушением интеллектуальных прав истца.

Суд первой инстанции отклонил иск, однако суд второй инстанции встал на сторону Double Data. В июле прошлого года кассация отменила предыдущие решения и отправила дело на новое рассмотрение.

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