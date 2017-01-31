«ВКонтакте» через суд потребовала запретить сбор данных для банков

Социальная сеть «ВКонтакте» подала иск к компаниям Double Data и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) с требованием прекратить собирать открытые данные пользователей для оценки их платежеспособности. Об этом во вторник, 31 января, сообщает газета «Коммерсантъ».

Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы. Соцсеть требует взыскать с компаний компенсацию в размере одного рубля.

НБКИ предлагает банкам услуги по оценке кредитоспособности клиентов: на основе разработанных Double Data технологий она собирает всю открытую информацию, в том числе место работы, место проживания, подробности из жизни друзей и частоту посещения страницы. «ВКонтакте» возмущает, что, несмотря на доступность данных, никто из юзеров не соглашался на их использование в коммерческих целях.

Владеющая соцсетью компания Mail.ru Group считает, что множественные автоматизированные запросы с помощью Double Data могут негативно влиять на скорость отклика для других пользователей.

Гендиректор Double Data Максим Гинжук уверен, что иск — попытка крупной компании монополизировать рынок обработки больших данных.