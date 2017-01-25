Пользователи «ВКонтакте» раскритиковали обновление настроек приватности

В сети раскритиковали обновленные настройки во «ВКонтакте», позволяющие каждому пользователю скрывать раздел «Сохраненные фотографии» от других посетителей ресурса.

«Мы сделали настройки альбома "Сохраненные фотографии" более гибкими — теперь каждый пользователь сам принимает решение о том, кто сможет просматривать эти фотографии», — говорится в специальной памятке во «ВКонтакте».

Там же отмечается, что альбом с сохраненными картинками будет доступен только его владельцу. «Но любой, кто готов поделиться своими сохраненными фотографиями с окружающими, может в пару кликов сделать это в настройках приватности», — сообщает администрация соцсети.

Многим пользователям не понравилось нововведение, поскольку теперь пропала возможность просматривать сохраненные фотографии других людей. «Убедительная просьба всем в настройках приватности открыть сохраненки», — потребовали они.

Некоторые из недовольных даже запустили специальный хештег #вкживи и принялись уговаривать пользователей открыть сохраненные фотографии для просмотра. «Ребят прошу не прячьте сохраненки не разбивайте сердца людям», — попросил юзер с ником Gess wolf.

Другие оказались обрадованы возможностью скрыть сохраненные фото, отмечая, что теперь незнакомые люди не будут воровать их картинки. «Реально круто. Только мои сохраненки. Мой укромный уголочек. Моя вторая тайная комната», — заявил Heyanny7.