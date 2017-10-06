Суд разрешил использовать данные из соцсетей для оценки кредитоспособности

Московский арбитражный суд отклонил иск соцсети «ВКонтакте» к компании Double Data (резидент «Сколково») и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ). Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель фонда.

Согласно иску, НБКИ предлагало кредитным организациям сервисы на основе технологий, позволяющих оценить кредитоспособность заемщиков, созданных Double Data. Истец утверждал, что эти технологии позволяют извлекать из базы данных соцсети с более чем 400 миллионами профилей фамилии, имена, сведения о месте работы и учебы, анкеты друзей, информацию о месте рождения и регионе проживания, фото, а также сведения о частоте посещений страницы и типе устройства.

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Во «ВКонтакте» заявили, что ни сама соцсеть, ни ее пользователи не давали согласия на извлечение таких материалов и их коммерческое использование. Истец требовал обязать ответчиков прекратить использование открытых данных пользователей для продажи своих услуг и выплатить символическую компенсацию — по одному рублю. Однако суд полностью отклонил все требования «ВКонтакте».

«Это очень важное для всего российского интернета решение - суд поддержал курс на свободу обмена информацией. Если крупные агрегаторы монополизируют информацию, которая фактически им не принадлежит, это сделает невозможным развитие многие высокотехнологичных стартапов», — заявил Антон Пушков, управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности «Сколково», юристы которого оказывали судебную защиту Double Data.

Генеральный директор Double Data Максим Гинжук поблагодарил «Сколково», ФРИИ, стартап-сообщество, клиентов и партнеров, которые поддержали разработчиков: «Вместе мы отстаиваем право использовать открытые данные в России. Эта первая победа в суде — прецедент в российской истории больших данных, который ляжет в основу строящейся Цифровой Экономики».